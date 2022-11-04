有些人喜歡在朋友圈裡大方展示自己的戀情，就是希望所有人都知道，但是，《摘星工廠》運勢專欄指出金牛座、天蠍座、處女座就算過得很幸福也不會到處曬恩愛，認為這是跟另一半的兩人世界，別人不需知道。

▍金牛座

喜歡單純規律的生活，是金牛座的生活態度，他們一向都比較低調，就算生活再美好、再幸福，也只會獨自享受，並不會動不動在朋友圈到處曬恩愛，因為他們知道，幸不幸福是自己的事情，與別人無關，根本不需要別人說什麼。

▍天蠍座

天蠍座對個人隱私相當注重，尤其是自己的戀愛現狀、婚姻生活，他們更是會加倍小心，不希望有人來插手，當然他們也不會主動在別人面前提起，就算過得很幸福，天蠍座只喜歡獨自享樂，不習慣曬恩愛給別人看，覺得沒必要。

▍處女座

處女座的思想比較偏向保守，特別是感情問題，他們喜歡保守自己的秘密，不管幸福還是不幸福，都不希望別人知道或評價，就算再幸福，處女座也不會四處曬恩愛，只會默默的享受，不想被人打擾二人世界。