全球疫情趨緩後，玻尿酸大廠科妍(1786)三大產品業績回溫，第3季營收刷新單季歷史新高，獲利也恢復至109年的水準，今日股價開平走高，漲幅逼近2%。
疫情趨穩後，無論是醫療市場對關節腔注射劑及防沾黏凝膠，或是醫美所需的皮下填補劑需求都恢復正常，科妍三大產品出貨量可望有較大幅的成長，後市業績仍有動能。
科妍第3季營收1.64億元，創單季新高，毛利率衝至68%，季成長24.24%，年成長29.13%，營業淨利率31%，獲利水準已恢復與109年的水準，稅後淨利4554萬元，EPS0.69元，較去年同期翻倍，也較第2季有小幅成長。
科妍前3季營收3.97億元，年增率轉為正成長8%，毛利率64.93%，略低於去年同期的67.26%；營業利益9148萬元，稅後淨利1.12億元，年成長46.9%，淨利率28%，EPS為1.69元，高於去年同期的1.15元。
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