安控廠勝品(6556)受惠於客戶需求強勁，前3季稅後盈餘達2.08億元，年增1.32倍，每股盈餘達7.26元，由於業績表現亮眼，今天股價逆勢跳空漲停，連兩天漲停創下掛牌新高價。

受惠於中美貿易戰轉單效應及客戶新產品量產，且缺料紓解，勝品今年第3季合併毛利率達30.28%，季增1.2個百分點，稅後盈餘為9080萬元，季增40.47%，單季每股盈餘為3.16元，累計前3季合併營收為15.93億元，年增12.73%，營業毛利為4.83億元，年增35.42%，合併毛利率為28.84%，年增4.22個百分點，稅後盈餘為2.08億元，年增1.32倍，每股盈餘達7.26元。

由於美國國防授權法案與貿易調整協助計畫致使大陸安控業者受到限制，勝品持續觀察歐美市場需求，提升業務運作效率因應市場空缺，公司也持續技術創新，朝智慧存取與人工智慧視覺領域發展，提供客戶全面解決方案，勝品預期，下半年毛利率應可維持第2季水準。