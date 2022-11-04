日本先前一款「心經麵」爆紅，台灣緊跟著出現「大悲咒蛋糕」，一名網友分享，一顆圓形的蛋糕簡單用紅黃奶油點綴，中間寫滿了大悲咒，看起來很莊嚴，讓不少網友笑歪直呼，感覺吃完以後就被超度了，業障全消，爆笑畫面引起1.1萬人朝聖。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上分享一個「大悲咒蛋糕」，直呼吃完這一顆蛋糕，感覺都被救贖了。只見一顆圓形的蛋糕，周圍用黃色與紅色的奶油點綴，中間的部分則是密密麻麻的大悲咒，超狂畫面吸引了1.1萬人朝聖。

不少網友看呆直呼，「覺得吃完也被超渡」、「吃完冤親債主全沒了，考試都考100分」、「吃完能超渡血脂血糖」、「蛋糕吃完，感覺都要升天」、「吃了這一顆蛋糕好像可以消業障」、「昇華的是心靈，體重還是沉淪的」。

另有網友則說，蛋糕店的師傅做完這個蛋糕以後，應該會先被救贖吧！感覺做完一顆蛋糕就立地成佛，直接頓悟塵世，下秒隨時會出家。