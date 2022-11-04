新埔鎮彭姓鎮民代表候選人於今年8、9月期間，為謀求當選，交付現金給胞弟及陳姓樁腳，向選區內投票人以每票現進1000元為對價買票，新竹地檢署獲悉後，3日持法院搜索票兵分3路搜索，同步拘提、傳喚買票、賣票者共20人，並動員5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟2人經訊後4日向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元，其餘到案者請回。

地方指出，彭姓鎮民代表候選人平常經營畜牧業，為人熱心，此次為首次參選。為謀求提高當選機率，彭男在今年8、9月期間，交付現金予胞弟及陳姓樁腳，3人分別向選區內投票人、宗親，以每票現金1000元為對價現金買票。

新竹地檢署接獲情報後，於3日清晨指揮新竹縣調查站、新埔分局、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊共同偵辦，經查賄團隊執行拘提、傳喚、搜索、訊問20名涉案人員後，認候選人彭男及胞弟2人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，另到案之陳姓樁腳則以新台幣3萬元交保，其餘人請回。

新竹查賄團隊展現戰力，目前已執行的查賄專案，拘提、傳喚、通知人數達200餘人、聲請羈押禁見6人，全數獲法院裁准，扣押及主動繳回的款項近170萬元。新竹地檢署表示，距投票日僅剩22天，將持續秉持強力查賄就是最佳的反賄選的中心思想，堅持不懈強力偵辦賄選與介選犯罪行為，同時呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇做對的事勇敢檢舉。