台積電1奈米廠傳將落腳桃園，國民黨桃園市長候選人張善政稱他是唯一有能力將許多國際大廠引進桃園的候選人，上任後會全力協助台積電設廠，籲綠營別當消費產業的洩密豬隊友。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，桃園是科技與製造業重鎮，工業產值全台最高，張善政不懂護國群山投資桃園意願，政府要超前進度，讓產業放心投資。

鄭運鵬表示，桃園本就是台灣科技與製造業重鎮，許多科技大廠和工業大廠通通都在桃園，工業產值一年達3兆元為全台最高，台灣對桃園的供應鏈有依賴、全球對台灣的產業鏈也有依賴，這就是桃園的本質。

鄭運鵬說，現在傳出台積電有意投資桃園，行政院長蘇貞昌昨也宣布龍潭科學園區擴大第3期計畫要開始進行，所以這是桃園本來就有的體質，歡迎正面討論把桃園建設成科技城和製造重鎮相關政策，在政見上互相切磋。

鄭運鵬提到，張善政認為不確定哪年台積電要進駐桃園、也不確定護國群山產業加碼投資桃園的意願，顯然已經脫節。對政府來說，廠商有意願就要提早做後盾，缺路開路、缺水接水、缺電先通電，甚至要超前產業安排的進度，接下來每年每月通通都會有進度，讓廠商們能安心進行投資計畫，強調這是他們與國民黨最大的不同。