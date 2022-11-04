義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）首次訪問布魯塞爾時表示，她將「向歐盟發出義大利的強烈聲音」，但她支持歐盟在烏克蘭戰爭、能源危機和通貨膨脹方面採取的行動。除此之外，他還任命歐洲議會前議長塔加尼（Antonio Tajani）做為外交部長的決定，表明了與其他歐盟成員國合作的意願，一掃歐盟對於梅洛尼政府的隱憂，應不會像她所屬的政黨一直以來那樣對歐洲（歐盟）抱持懷疑態度。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）4日報導，與歐盟領導人會面是梅洛尼自上週擔任總理以來首次在義大利以外的地方。「我想發出一個信號，表明我們願意與歐盟合作並捍衛我們的國家利益」，梅洛尼週四（11 月 3 日）告訴記者。她對10月歐洲執委會在能源政策和移民問題上採取的措施表示歡迎，並指出歐盟目前的立場如何符合其政府「保衛我們的邊界」的議程。

Thank you @GiorgiaMeloni for the strong signal sent by your visit to 🇪🇺 institutions on your first trip abroad.



It was a good opportunity to exchange on critical issues ranging from support to Ukraine, energy to the 🇮🇹 #NextGenEU and migration. pic.twitter.com/HWKFEIpyf6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2022

在與歐盟經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）會面之後，梅洛尼還會見了歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen ）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。

而關於義大利的復甦計劃問題，梅洛尼在最近一次的競選活動中承諾將會重新展開談判，總理告訴記者，她正在與歐盟討論如何在通膨上升的情況下實施該計劃。

儘管向歐盟領導人保證義大利在歐盟面臨的主要問題上的支持，但人們認為討論是非常籠統的。梅特索拉還提到了「儘快採用RePowererEU並適合55個政策組合的重要性。」「我們在烏克蘭問題上完全一致。我們將繼續堅持制裁。我們團結一致重申我們對烏克蘭的支持，」。

該發言人還表示，歐盟統一的必要性也得到了梅洛尼的支持，梅特索拉已邀請梅洛尼在史特拉斯堡歐洲議會全體會議上向歐盟立法者發表講話。

歐盟大會的政策是邀請不同的歐盟國家元首和政府領袖在全體會議上發言，討論歐盟政策及其國家的優先事項。

「總而言之，會議確認義大利將繼續在歐盟決策中發揮核心作用，」梅特索拉 發言人說。早期跡象顯示，梅洛尼政府，包括北方聯盟黨（Lega Nord）黨魁沙維尼（Matteo Salvini）、義大利力量黨（Forza Italia）的貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi），不會像她的政黨歷來那樣對歐洲（歐盟）抱持懷疑態度。

特別是，梅洛尼任命力量黨的前歐盟專員和擔任過歐洲議會議長塔加尼做為外交部長的決定，表明了與其他歐盟成員國合作的意願，至少在當前的重大問題上，例如烏克蘭戰爭及其結果。