年底九合一選舉引發各界關注。媒體報導，全台1677位議員候選人，有195位有犯罪前科，比例高達11.6%，黨籍橫跨藍綠；全台僅澎湖縣議員候選人無前科，堪稱最「清白」的選區。一份最新網路民調顯示，高達61.9%的民眾「非常在意」候選人有前科，更有62.0%民眾認為政黨提名有前科的候選人，會影響其對該政黨的觀感，可見台灣選民對候選人是否有前科相當介意。

《yahoo!新聞》自3日起針對「195位議員候選人有前科，你的看法是？」進行網路民調，截至今（4）日上午10時，已有約5500人參與投票。目前結果顯示，認為非常在意者為61.9%，還算在意24.8%，不太在意7.1%，不知道／沒意見3.6%，完全不在意2.7%。

針對「政黨提名有前科的候選人，會影響你對該政黨的觀感嗎？」表示一定會者為62.0%，可能會20.4%，不太會10.8%，不知道／沒意見4.0%，一定不會2.8%。

至於「你有在關注戶籍地的議員選情嗎？」表示還算關注者為37.9%，不太關注26.5%，非常關注22.9%，完全不關注8.8%，不知道／沒意見3.9%。