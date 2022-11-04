DUNK OF THE YEAR pic.twitter.com/zBBSiyHZlF — Denver Nuggets (@nuggets) November 4, 2022

過去兩季年度MVP得主金塊中鋒「小丑」約基奇，3日交出15分、14助攻與13籃板的本季第3次大三元，這也是他生涯第79次大三元，刷新NBA中鋒最多大三元歷史紀錄，金塊122比110力退地主雷霆，除了拿下本季第5勝(3敗)，也讓雷霆4連勝喊卡。

金塊靠著阿隆戈登上半場包辦23分的凶猛火力，打完半場取得71比57大幅領先，沒想到金塊第3節遇上亂流，讓地主雷霆靠著亞歷山大帶領逐漸追上，甚至打完前3節，反以95比93超前，身為金塊一哥的約基奇，很清楚自己該挺身而出了。

約基奇末節很快就幫助金塊打出13比2小高潮重新搶回領先，除了很快就完成本季個人第3次大三元，也把雙方差距重新擴大到兩位數以上，眼見場上大勢已去，雷霆也把亞歷山大、吉迪、托特等主力換下休息，但金塊仍用主力打完剩餘比賽。

靠著約基奇領軍，阿隆戈登攻下全隊最高27分，外加5籃板、3助攻，賈瑪莫瑞也拿24分，布魯斯布朗替補貢獻15分、9助攻與5籃板，波普與麥克波特各有11分；亞歷山大雖替雷霆轟下37分，卻沒辦法挽回場上頹勢，托特19分，吉迪16分。