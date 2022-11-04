40歲女星張鈞甯過往都給人氣質優雅知性的形象，近年她將工作重心放在大陸，也不時透過微博和粉絲互動，最近她形象大轉，改走小性感風，2日她曬出穿白色緊身洋裝的美照，沙漏曲線和圓弧上圍全露，腰邊還開了個洞，引來粉絲稱讚：「正在吃晚餐，然後你尤其秀色可餐！」、「好性感」、「人魚公主上岸！」、「甯笑起来真美」。

張鈞甯過去曾和趙又廷等人傳緋聞，2019年她因演出大陸網劇《唐人街探案》、電影《8歲的爸爸》，和邱澤傳出假戲真做，還被媒體拍到開車出遊約會，邱澤第一時間大方承認，直說：「努力追求中，請大家給祝福。」張鈞甯則透過經紀人婉拒，表示：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排」。

張鈞甯穿露腰禮服。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

今年6月，張鈞甯和合拍電影《看不見的客人》、小她8歲的偶像劇男神許光漢傳出緋聞，姐弟戀八卦就此而起，對此，許光漢表示，張鈞甯確實是理想女友典範，但他不敢逾矩，稱兩人只是好朋友，「不敢想，也不會想這些事情」，至於是否會喜歡年紀比他大的女性？許光漢說感覺對了就好，年齡不是重點，只是現在一心忙工作，真的暫時沒時間考慮交女友，還自嘲：「我就是無趣的人」。

2日，張鈞甯和工作室一同曬出她穿開洞禮服，人在海邊的美照，張鈞甯寫下：「說我今天工作穿的衣服『張鈞甯白色露腰長裙』上熱搜了！好吧！那就來發下工作圖」，引來粉絲熱烈留言追捧，也有人提議她未來可以多走這路線，讓粉絲享享「眼福」。