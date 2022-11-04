今年5月份，童星出身的女演員金賽綸酒駕肇事逃逸，消息曝光後，諸多戲劇、代言紛紛和她切割，在戲劇《第六感之吻》中，也成為背景畫面。近日，金賽綸時隔半年首次更新ig。豈料，曬出的照片中竟出現電子菸，雖然她急忙刪除貼文，卻還是在韓網上流傳開來，引發諸多議論。

金賽綸過去以童星出道，在《愛在高中》一劇中以天使角色引起觀眾注意。後在《戀愛播放列表 (第四季)》中，以令人心疼的專情且直球追愛的形象大獲好評，星路一片看好。豈料，今年5月18日卻驚傳金賽綸酒後駕車，撞擊路邊變壓器、護欄以及行道樹多達3次以上，導致周遭商圈停電約4個半小時。等警方獲報到達現場後，金賽綸卻拒絕做酒測，後在驗血檢查的結果中顯示金賽綸的血液酒精濃度約為0.2%，遠高於吊銷執照的0.08%標準。事隔一日她在ig上發表長文，指出自己犯了大錯，並誠摯的道歉，但網友們並不買單。原定在《第六感之吻》的特別出演，也因為遭到觀眾們反彈，之後的集數全成了背景畫面。

近日，金賽綸在ig上曬出一張手繪照片，其內容為日本漫畫《東京卍復仇者》中的人物肖像畫，並配文寫上「Mikey，粉蠟筆都用不好。 就用鉛筆畫了。」然而，就有眼尖的網友發現右上角竟有一盒電子香菸出鏡，讓網友相當震驚。

由於過去金賽綸曾被爆出未成年就飲酒、抽菸的爭議，近日又有電子香菸的照片釋出，讓網友們相當寒心，認為她並未反省自身疏失。不過，也有部分網友指出「藝人也是人，而且成年人抽菸也不犯法吧。」認為現在輿論批評聲有些太過。此外，也有網友表示她遭罵的原因並非是因為電子菸，而是現在南韓處於哀悼期間，其他藝人們都自覺停止更新社群網站，如今金賽綸卻在ig更新一篇貼文，此前嘗試恢復形象的努力都白費了。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。