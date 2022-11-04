台股加權指數4日開低在12,941.78點，權王台積電（2330）開低在381元，壓抑早盤指數。資金點火雲端概念指標股緯穎（6669）、生技股高端（6547）、網通股波若威（3163）等個股，元宇宙概念股也見到買盤湧入，台股早盤下跌90餘點，回測10日線。

經濟數據顯示就業市場仍強，暗示聯準會的升息時間可能比先前預期還要久，在聯準會（Fed）主席鮑爾稱，思考停止升息仍過早之下，美國四大指數3日持續走低。

道瓊工業平均指數11月3日終場下跌0.46％（146.51點）、收32,001.25點，連續第4個交易日走跌。那斯達克指數下跌1.73％（181.86點）、收10,342.94點，連續第4個交易日走跌。費城半導體指數下跌1.53％（35.62點）、收2,292.85點。

群益投顧指出，大盤在月線、萬三關卡附近震盪，但短期均線仍維持在反彈格局。聯準會鷹派基調未改，終端利率可能更高，致美元持續強勢，新台幣匯率、台積電400元成觀察焦點。現階段市場等待非農報告，伴隨周末效應，將不利於大盤和權值股表現。主流類股可觀察雲伺服器、CCL、元宇宙、安控。