新竹縣是全台第2年輕的城市，為提供民眾完善的休閒空間，國民黨新竹縣長候選人楊文科4年前上任後，積極規畫設立運動中心、體育館、運動公園等設施，如新建竹北國民運動中心、學校半戶外球場以及正在設計中的竹東全民運動館等，未來也將持續針對縣內運動場館共9案進行整修、建設。

楊文科上任以來致力提升全民運動風氣，打造新竹縣成為健康休閒城市，竹北國民運動中心在2019年啟用，因設備完善新穎，迄今已吸引超過百萬人次造訪，更連結周邊的新竹縣體育館、新竹縣體育場及第2運動場，形成縣民日常運動生活圈。

溪南的竹東鎮，也將興建新竹縣第2座國民運動中心竹東全民運動館，目前積極進行細部設計中，規畫有新型態的健身房、多功能運動設施，預計2024年底完工。

縣內學校運動環境的打造楊文科也相當重視，2020年獲教育部補助5340萬，於縣內6所學校新建半戶外球場，讓學生可風雨無阻的運動。湖口鄉興建的王爺壟運動公園在今年3月底正式啟用，公園內興建標準直排輪場地，也設置多功能槌球場及4座風雨球場，來滿足老中青幼不同年齡層的需求。

楊文科承諾將持續整修及建設縣內運動場館，包括新竹縣體育館整修工程、新竹縣游泳館整修工程案、竹東鎮立羽球館整修工程、新竹縣竹東鎮立游泳池整修工程、五峰鄉多功能體育館修繕工程、新竹縣芎林鄉公3公園籃球場改建風雨球場規畫設計暨工程案、新豐鄉後營區野戰公園（公2及兒4）風雨球場計畫案及尖石鄉鐵嶺球場改善工程等9案。

此外，也規畫將頭前溪北岸堤外高灘地打造成面積廣達32公頃的大型休憩場域，包括綜合球場、滑輪練習場、兒童單車場，以及共融式遊戲場、寵物公園、人工溼地和綠帶等，希望滿足各年齡層民眾的運動需求。