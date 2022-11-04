一名駕駛日前在路上目擊前方一輛車疑因車速過慢，遭後方一名機車騎士狂按喇叭，騎士最後索性從右側鑽縫欲超車，沒想到這時轎車駕駛疑似不滿，竟猛然靠右把騎士擊落到人行道上並加速逃逸，影片曝光，網友認為雙方都有過失，但駕駛肇逃行為相當可惡，怒罵「蓄意謀殺」、「殺人未遂告起來」。

臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，一輛轎車行駛在新北市泰林路一段與幸福路口時，疑似因車速過慢，遭後方一名機車騎士不斷按喇叭，騎士後來試圖從轎車右方鑽縫超車，沒想到轎車竟突然往右靠直接「擊落」騎士，騎士被撞飛到人行道上。

一輛車疑因車速過慢，遭後方機車騎士狂按喇叭，騎士最後索性從右側鑽縫欲超車，沒想到這時轎車突然猛然靠右，當場把騎士撞飛擊落到人行道上並加速逃逸。（翻攝自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

影片中，該輛車的駕駛疑似不滿遭按喇叭，竟趁騎士準備從右側超車時猛然靠右，撞飛騎士後還直接揚長而去、肇事逃逸，影片在網路上瘋傳，網友留言「哇跟水產行一樣惡意撞人耶，撇開機車白目問題」、「前面這麼空，汽車不踏油門，右腳抽筋膩？撞人還肇逃，刑民跑不掉有比較好嗎」、「蓄意謀殺」。

不過也有網友認為機車騎士也有不對，「騎車沒必要喇叭按這種鳥樣，汽車撞人固然不對，事情探討回歸就是機車自己先挑起來的」、「白目機車被A也是剛好」、「坦白說騎士頗白目的」、「一路按喇要右側超車 誰知道遇到個狠人撇一下 就成了大家想要的 End」。