男星林佑星近日演出8點檔《一家團圓》中的反派曹慶，戲中飾演何依霈的哥哥，近日他在戲中頻頻找吳婉君的麻煩，更直言「我下訂20套泳裝要給我20個女朋友」，讓吳婉君相當傻眼。

男星林佑星過去演出許多八點檔，相信觀眾都對他不陌生，而他在上一檔《天之驕女》中飾演一位農場的主人李金牛，由於反對女兒（張瀞之飾）嫁入豪門而賭氣不參加女兒婚禮，但最後仍現身與女兒拜別的畫面惹哭不少觀眾。

近日，他回歸八點檔，不同於上一齣溫柔幽默的父親形象，他於新戲中開始使壞，時常找吳婉君麻煩，並對付陳冠霖一家，而當他得知吳婉君在直播賣泳衣時，更是直接開直播鬧場，並揚言「我下訂20套泳裝要給我20個女朋友」，讓吳婉君大翻白眼。

林佑星戲中搗亂吳婉君的片段(影片嵌入自YouTube，若遭移除請見諒)

不過在劇中使壞的他，其實相當幽默逗趣，並與同劇組演員感情相當好，不久前他與陳冠霖、龍語申、許蓁蓁開直播和網友互動，他先是分享，有次在休息室與龍語申一起換裝，但由於對方身材太好讓他不敢脫，而他也提到，老婆曾虧他「像古天樂浮屍版」讓大家笑歪，然而，沒多久有位網友留言「兩帥愛一美」讓他激動地說：「我們這裡有四個人誒！我是寵物嗎？皮卡丘？」搞笑回應再度笑翻眾人。