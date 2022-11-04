【全程影音】再打高虹安！柯建銘猛酸「台灣選舉史上最勇敢的人」 狠批：面對質疑永遠先轉移焦點

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安助理風波持續延燒，民進黨團總召柯建銘今再批評高虹安不要再轉移焦點，應出面解釋清楚，「這涉及貪汙治罪條例、詐領助理費、7年以上刑期」；對於昨台北市長、民眾黨主席柯文哲說「理工女所作所為合法」，柯建銘也轟，這是有免死金牌的意思嗎？刑法是不是要改寫了？

柯建銘今出席立法院會總質詢，在會前受訪時被問及被其指助理與前立法院長蘇嘉全助理都有捐錢給民進黨，柯建銘率先表示「高虹安是台灣選舉史上最勇敢的人，面對質疑永遠先轉移焦點」，助理費又轉移焦點。柯指出，他的助理是合法助理，捐給政黨都是合法行為，不要引喻失義。

柯建銘在批評，高的問題是李姓助理是不是人頭助理，是不是合法的？有沒有健保、扣繳單，有沒有領雙薪等問題，這不是指涉及「國庫通黨庫」，還涉及貪汙治罪條例、詐領助理費，7年以上刑期。

對於昨柯文哲說「理工女所作所為合法」，柯建銘也酸，所以只要是理工女就有免死金牌，是這個意思？這樣的話可能要修憲修法了，刑法也要改寫了，「這樣對嗎？你聽得下去嗎？」柯建銘呼籲高虹安，全國人民都在等一個答案；應該要記者會公開說明清楚，把所有證據攤開，不要都等法院出來講，應該開記者會好好說明，找律師比找選民重要。

柯建銘再轟，對於高虹安的寄身邏輯很感興趣，無所不寄生，寄生資策會、鴻海、民眾黨，現在選新竹市長無所不寄生，將所有問題都要講清楚，否則選民、全國人民都在看。

對於前立委郭正亮說柯建銘手上還有其他黑料，柯建銘說，沒有跟他通過電話，現階段高虹安還是「小心林耕仁手上還有什麼比較重要」。柯建銘說，高的情況很多人手上都有資料，早就已經傳開了，只是每個人手上的證據完整性不同。

被問及新竹的選情變化，柯建銘也說，選情變化不是單一因素，高所有事情都沒有回答；讓國民黨新竹市長候選人也出來質疑高虹安，根本不是所謂的國家機器。