國民黨在台北市第3選區（松山信義）提名5席議員，但議員王鴻薇、徐巧芯被視為「吸票機」，外界憂心恐不利於藍營整體席次。國民黨朱立倫4日強調不到最後關頭都不知道結果，千萬不要掉以輕心或分散選票。王鴻薇也說，這次有採取責任里的配票制，過去有很多慘痛例子，原先很看好、大家分票後高票落選的人所在都有，盼支持者給予堅定力量。

國民黨主席朱立倫（左）4日到台北市議員候選人徐巧芯競選總部為徐巧芯（右）加油打氣，朱立倫還特地彎下腰打趣的說徐巧芯長高了。徐巧芯則被視為「藍營吸票機」，恐導致分票情形出現，不利國民黨整體選情。對此，國民黨主席朱立倫呼籲選民，堅定支持國民黨，不要分散選票。（鄧博仁攝）

朱立倫4日上午到王鴻薇競選總部加油打氣。對於王鴻薇戰力太強，恐不利整體松信選情，朱立倫回應，王鴻薇是國民黨最有戰力的議員，也是國民黨女力的代表，松信地區每位女將都很強，但是選舉是一步一腳印，不到最後關頭都不知道結果，拜託支持國民黨、支持王鴻薇的好朋友，讓王鴻薇高票當選，千萬不要掉以輕心或分散選票。

國民黨主席朱立倫（左）4日到台北市議員候選人徐巧芯競選總部為徐巧芯（右）加油打氣，朱立倫還特地彎下腰打趣的說徐巧芯長高了。徐巧芯則被視為「藍營吸票機」，恐導致分票情形出現，不利國民黨整體選情。對此，國民黨主席朱立倫呼籲選民，堅定支持國民黨，不要分散選票。（鄧博仁攝）

談到自己被視為吸票機，王鴻薇認為，這次有採取責任里的配票制，會確保5席全上，現在有很多坊間傳聞說她跟徐巧芯是吸票機，會影響其他黨內同志，但她必須說，因為有配票機制，希望原來願意投她的票，以及配票機制屬於她的票，能夠堅定支持她。

王鴻薇說，否則一票一票分出去，過去有很多慘痛的例子，原先很看好、最後大家分票之後高票落選的人所在多有，她也不希望有慘案發生，希望松信區好朋友堅定支持戰將，也希望她在征戰、衝鋒陷陣的時候，支持者給予堅定的支持、力量。

朱立倫也不忘開玩笑稱，「王鴻薇有一位最愛她的老公，讓我們大家壓力很大」。他透露自己認識王鴻薇老公陶允正20幾年，當時陶允正跑政治新聞，王鴻薇跑財經新聞，他自己是財經立委，陶允正是非常有才華的媒體界的前輩，現在陶造成現在全台灣所有老公壓力很大，每個人都會指著先生說「你有沒有像陶允正愛王鴻薇愛得要死」。