正在熱烈上映的電影《流麻溝十五號》，是根據同名的白色恐怖口述歷史改編而成。電影背後到底有多少真實內幕？拍攝過程又有什麼銀幕前看不到的玄機？原著作者曹欽榮老師到台灣藝術大學演講，分享許多不為人知的精彩內幕。

致力於白色恐怖口述歷時20多年的曹欽榮，本職是經營建築裝潢設計公司，因為要規劃綠島遺址紀念地，而投入白色恐怖口述歷史，也參與過白色恐怖紀錄片的製作，歷任鄭南榕基金會董事、陳文成基金會董事。曹欽榮還特地帶了珍貴的《青春祭》、《白色見證》白色恐怖紀錄片DVD，贈送給提問的聽眾。

曹欽榮老師11月3日下午在台灣藝術大學發表演說，搭配精彩的投影片，還有陳敏明老師提供的空拍照片，從綠島的地理說起，回到1950年代的白色恐怖歷史，甚至因為一張古老石燈的歷史照片，發現綠島在日治時期就是「火燒島浮浪者收容所」。

曹欽榮不只是原著作者，也參與了整部電影的製作，演講中分享很多電影銀幕背後不為人知的花絮，以及電影試映會的許多感人場景。演講結束之後，現場師生的提問非常踴躍，欲罷不能。有聽眾表示，為了來聽這場演講，前一天就特別先去光點看了電影，還有聽眾說下午聽完演講，晚上立刻要去看電影。

這場演講吸引了台灣藝術大學傳播學院許多師生，包括電影系吳麗雪老師及影創所與廣電所的研究生。演講主持人是台灣藝術大學廣播電視學系的賴祥蔚教授。

這場演講是由台灣藝術大學的台灣文化智庫中心「深耕台灣」計畫，補助「影視敘事研究群組」辦理。