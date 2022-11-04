高雄56歲的吳姓男子 ，2日晚間與同事在釣蝦場吃薑母鴨配啤酒，吳男興致滿滿，吃含有米酒的薑母鴨還不夠，一連喝了3瓶啤酒，狂歡到凌晨5點才離開，吳男想說凌晨路上人車稀少，便心存僥倖的騎車上路。沒想到卻因機車尾燈故障，遭到苓雅分局員警攔查，濃厚的酒味讓員警一下就識破吳男酒駕，經酒測酒測值為0.41，依公共危險罪送辦。

吳男與同事在釣蝦場大吃薑母鴨，還配酒助興，散會後便騎車返家，行經大順三路時，後方的員警發現吳男車尾燈不亮，於是騎到旁邊請吳男靠邊停車，員警詢問吳男「你的尾燈是不是沒有亮？」吳男還不知情的說「尾燈喔？」馬上轉頭查看自己的尾燈，全然沒發覺自己的機車尾燈已經暗了一整路。

員警一靠近吳男就聞到濃厚的酒味，詢問吳男是否有飲酒，吳男也坦承自己有喝酒，員警立刻勸告吳男「有喝酒精飲品和吃酒精食物不可以騎車知道嗎？」吳男也乖乖點頭的說「知道」解釋說是下班後跟同事去吃薑母鴨，吃到剛剛才要回家。

吳男配合酒測，酒測值為0.40，簽酒測單時員警還不忘再次告知吳男「你酒味真的很重耶」，吳男依公共危險罪送辦。

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