陳光復說賴無能失職，白白讓1.6億元追討困難，所以他也要向監察院提出陳情，追加賴的瀆職行為。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣長候選人陳光復4日上午09：30前往澎湖地檢署，按鈴控告國民黨縣長候選人賴峰偉針對「重光BOT案」發放不實新聞，意圖使人不當選。陳光復說賴不僅瀆職，還毀謗他是「敗家子」的說法，顯然與事實不符，違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗，及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選的法條。

陳光復一早出現在澎湖地檢署門口，在助理的陪同下按鈴申告，他針對賴陣營發布不實指控「重光BOT案，陳光復導致縣府損失1億6千萬以上...」相關內容，提出嚴正的抗議與駁斥，認為是嚴重的抹黑與毀謗行為。

陳光復強調，重光BOT案在他努力下完成招商的工作，之後遠航公司發生財務問題，才會造成事後的爭端。澎湖縣政府於 110 年 9月 10 日仲裁勝訴，仲裁庭判決廠商需賠償1.6億元給澎湖縣政府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉縣府所有。

陳光復說，因賴峰偉的無能失職，逾期聲請執行，反讓其他債權人搶先執行，並且未在期間內異議，白白讓1.6億元追討困難。賴不檢討自己的行政失誤，反倒透過自己的失職缺失來潑髒水，並於臉書及新聞上發布該不實訊息。所以他也要向監察院提出陳情，追加賴的瀆職行為。

陳光復指出，將針對賴峰偉的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。陳生氣地告訴現場記者，要讓賴峰偉即使當選了，也要面臨當選無效的結果。