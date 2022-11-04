八點檔男星潘逸安與網紅辣妻Vivian，上個月喜迎二寶誕生，沒想到兒子才出生2週，就接到醫院來電通知「新生兒罕病篩檢有一項數值為陽性」，沒想到一查竟是罕見病例，讓夫妻倆難過到心都碎了，感嘆表示：「懸著一顆心，每分每秒都是煎熬」。

潘逸安愛妻Vivian表示生產完兩週後，突然接到醫院電話，院方表示診斷出兒子罕病篩檢有數值為陽性，由於數值超出正常範圍太多，導致夫妻倆內心相當不安，便上網搜尋有關「裘馨氏肌肉失養症DMD」的資料，沒想到一查竟是罕見罕病，未來可能會影響腿部發展，甚至導致肌肉萎縮、壽命不長等，即便沒有家族遺傳，也可能因為染色體基因突變所導致，讓夫妻倆一度情緒崩潰。

Vivian透露隔幾天帶兒子回醫院複篩抽血後，因為報告結果要兩週時間才會出爐，這才意識到對於懸著一顆心的雙親而言， 每分每秒等待的過程都是煎熬，好在複檢結果出爐後，確定是偽陽，才讓夫妻倆放下心中大石頭，接著強調：「真心希望這世界上每個寶寶都是健健康康的長大，生了就要對他/她負責」。

對此，網友紛紛留言：「孩子的健康真的比什麼都重要」、「之前懷孕兒子染色體反轉，後來深入檢查之後沒事，但等待報告真的會讓人等到崩潰」、「我三寶也是，心情完全跟你一模一樣，還好後來報告一切正常」。