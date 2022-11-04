交通部觀光局續與日本、韓國、越南舉辦雙邊會議後，昨（3）日邀請15國72位買家來台參加「2022 ITF台北國際旅展旅遊交易會」，與國內近百位賣家一對一面對面交流洽商，預估此次交易會至少可為台灣帶來5萬人次送客量、創造78億元觀光效益。

隨著10月13日重新歡迎國際旅客來台，此次實體旅遊交易會除了台灣業者報名人數較以往更踴躍，首度按目標客群依產業分為上、下午場，上午場專屬旅行同業洽談送客，下午場由旅宿業及遊樂園業者向買家推廣，增添飯店及遊樂園納入銷售機會、呈現加乘效果。

觀光局表示，此次邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等全球各市場送客主力業者，另邀請歐美紐澳主流、華亞裔送客旅行社等主打休閒旅行，體驗疫情期間國內整備多元路線，盼依據各市場需求推動產品深化及創新，向全球積極搶客。

藉由全球買家齊聚台灣參加2022 ITF台北國際旅展的難得機會，觀光局也再度安排「國外買家踩線團」全台走透透，前往各地新景點踩線、了解台灣旅遊現況，獲得完整且最新訊息，並與旅遊目的地觀光業者有交流與洽談機會。

由於國外遊客來台距離遠近不一、且對旅遊天數需求不同，觀光局推薦包括北海岸、東北角、東海岸、日月潭、阿里山及澎湖等「六大國際魅力景區」，台灣北、中、南、東及離島的全新旅遊魅力，可以憑自身喜好，自由選擇與搭配。

此外，「觀光圈」參訪更能宣傳在地觀光，結合住宿、餐廳、景點、活動、交通、導覽、伴手禮等各種旅遊元素，建立跨域聯盟行銷方式，藉由學習、觀摩、分享與討論，重新界定新產業合作模式、建立在地觀光品牌與產業價值。

觀光局表示，採線團在親身感受旅遊地的在地特色、美食、文化氛圍，並對交通運輸、旅館價格、旅遊安全及各項服務感到滿意後，相信會更有信心將此旅遊目的地推薦給旅客，不單單復甦旅遊業交流，更促進國內旅遊產業升級。