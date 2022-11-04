消息面：

1.跟進聯準會腳步，英國央行調升基準利率75個基點，至3%，創下1989年以來最大的升息幅度。此決議符合市場普遍預期。不過由於英國經濟情勢嚴竣，該央行對於未來是否繼續激進升息的語氣轉趨鴿派，並表示到頂時的最終利率可能低於預期。

2.加拿大政府調降今明兩年經濟成長預測，2022年GDP成長預測從3.9%下修至3.2%，2023年成長預測從3.1%下修至0.7%，但這也意味著該國政府認為經濟可望避免衰退。

3.美國勞工部公布，上周（截至10月29日）初次請領失業給付人數周減1000人，為21.7萬人，少於市場預期的22萬人，並接近歷史低點。上周初領失業金人數4周均值周減500人，為21.875萬人。不過，截至10月22日止當周持續請領失業金人數增加4.7萬人，為148.5萬人，超出市場預期的145萬人，並創下3月以來新高。

4.美國勞工統計局公布，第三季非農業生產力成長0.3%，不如市場預期（成長0.5%）。單位勞動力成本上漲3.5%，亦低於市場預期（漲4.0%）。

5.美國商務部公布，美國9月貿易逆差從8月的657億美元擴大到733億美元，超出市場預期的逆差722億美元。進口成長1.5%，約為3313億美元，出口下滑1.1%，約為2580億美元。

6.美國供應管理協會（ISM）公布，10月非製造業指數從9月的56.7下滑至54.4，不及市場預估的55.5，並創下5個月新低。其中，新訂單分項指數為56.5，企業活動分項指數為55.7，投入價格分項指數為70.7，就業分項指數為49.1。

7.標普全球（S&P Global）公布，美國10月服務業採購經理人指數（PMI）終值為47.8，高於市場預期和初值46.6。綜合PMI終值為48.2，亦高於市場預期及初值47.3。

8.美國9月耐久財訂單經修正後為月增0.4%，符合市場預期。排除運輸項目的耐久財訂單經修正後為月減0.5%，排除國防的耐久財訂單月增1.5%，排除飛機的非國防資本財訂單月減0.4%。9月工廠訂單月增0.3%，符合預期。

9.在升息前景帶動下，周四美國10年期公債殖利率一度飆升16.2個基點，報4.223%，尾盤漲9個基點，來到約4.15%。2年期債息飆破4.7%，尾盤報4.7117%，盤中一度大漲17.5個基點，報4.745%。2年期與10年期債息曲線倒掛的幅度一度直逼60個基點，刷新歷史紀錄。長短期公債殖利率出現倒掛，向來被視為是經濟即將衰退的警訊，自二戰以來，每次美國經濟即將陷入衰退之前，幾乎都會出現債息曲線倒掛的現象。

10.美元指數尾盤漲0.8%，報113.15，創下兩周高點，盤中一度大漲1.46%。英國央行的立場硬中帶軟，儘管大舉升息3碼，英鎊尾盤仍跌近2%，報1.1165美元，盤中一度跌至1.1157美元。歐元跌0.6%，報0.9758美元。美元兌日圓漲0.2%，報148.205日圓。

11.周四倫敦布蘭特期油跌1.49美元或1.55%，收在每桶94.67美元，紐約期油跌1.83美元或2.03%，報每桶88.17美元。聯準會將繼續升息帶動美元大漲，並使經濟衰退疑慮升高，給原油價格帶來壓力。此外，中國的嚴格防疫措施亦不利油價表現。

12.受美元和美國債息急升打擊，周四紐約期金收跌1.2%，報每盎司1630.9美元。分析師表示，聯準會立場偏鷹，金價基本面仍然疲弱，恐難以扭轉跌勢。