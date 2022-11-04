射手座的黃建豪樂觀積極，天生能夠快速轉化來自個案或家屬那些不屬於自己的情緒。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

號稱部東社工室的心靈烘焙師，黃建豪的西點作品總會散發一股和諧寧靜的氣韻。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

熱愛烘焙但自己不吃，反而送給女同事享用，她們認定黃建豪根本是被社工耽誤的西點職人。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

受獎前夕，部東社工黃建豪(中)開心比出V手勢。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

衛福部台東醫院社工黃建豪在第8屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」，1日公開表揚後回程火車途中看著窗外景色飛逝，10餘年的社工經歷浮上心頭：「原來真的能夠走到現在」。

第8屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮11月1日在衛服部舉行，由衛福部長薛瑞元主持，分別頒出「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」等3種不同獎項，肯定在第一線犧牲奉獻、努力付出的優秀醫事人員。

黃建豪回憶就讀台東大學資工系期間，1次前往蘭嶼的志工活動改變他的一生；當時因為班次較少經常訂不到機位，他們好不容易有機會教導離島民眾使用電腦卻無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解之後，安排2天後航空公司派出1架小型專機，讓社團和器材順利在蘭嶼落地，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向，「只要有心一定會找到方法」。

畢業後從家鄉台南遠赴偏鄉台東，在前一段社福單位工作期間「真的經歷了很多」，八八風災過後1位70多歲長輩房子被吹倒，被迫住在沒水沒電的貨櫃只能點蠟燭度日。另1位卑南鄉的獨居阿公根本沒有家，長期住在廢棄的檳榔西施櫥窗屋，但老人家超級樂觀怡然自得，多次提到感謝上天讓自己仍有安身立命之處。

黃建豪轉任部東醫院的醫務社工之後，他開始為醫院的護理之家安排療癒課程，多方奔走尋找資源，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏；黃建豪的出發點很單純，「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣」。

疫情期間黃凌晨接到通訊軟體電話，常住英國的個案女兒吳幸亞禁不住思父之情又無法回國，在電話中痛哭失聲「我快要忘記爸爸的臉....」，她的啜泣聲讓他夜不成眠，想辦法為部東醫院的護理之家開設通視訊服務，不管家人身處何地，都能用網路和住民維持情感。

社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下1個不一樣的心情，這是我的特質」，黃建豪熱愛烘焙，在麵粉和巧克力飾片中療癒自己，「可是我不會去吃，每次都便宜了女同事。」