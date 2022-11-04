空氣糟透了！一名網友分享，今天早上被空氣清淨機吵醒，發現外面一片白，讓他大嘆今天恐是入秋以來空氣品質最差的一天了。驚人照片引起網友討論，不少苦主崩潰直呼，起床鼻涕一直噴，空氣真的差到誇張了。
一名網友今在PTT上發文表示，早上叫醒我的不是鬧鐘，是異常吵雜的「空氣清淨機」，抬頭一看窗外，結果發現外面一片「霧濛濛」的樣子，揉了揉眼睛，發現這不是霧氣，而是霾，今天大概是下半年入秋看過空氣品質最遭的一天。
從畫面中可見，一棟大樓的上半部直接消失不見，被厚厚的霧霾給蓋住了。查詢環保署空氣品質監測網站發現，高屏地區的PM2.5濃度竟然高達55μg/m3，只要超過35.4μg/m3就會對對敏感族群不健康，超過54.4μg/m3就是對所有族群都不健康。
貼文引起網友討論，不少高雄人崩潰直呼空氣真的超差。「第一次住高雄嗎？這是高雄入冬日常」、「今天空氣差到有夠誇張」、「一早起來看到空氣清淨機很認真在工作，一出門外面一片白」、「空氣品質真的很差」、「是霾！清淨機指數爆表」、「 一大早鼻子一直噴」、「這是高雄秋冬日常」。
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