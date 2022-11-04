大陸晶圓代工龍頭中芯在7月被爆出，從去年開始就已少量出貨7奈米晶片，引起市場震撼，更觸動美國敏感神經。10月，美國對大陸晶片業發動新一波制裁，阻斷發展先進製程技術的道路，有專家分析中芯的技術雖遠不如台積電、英特爾，但他們也沒有外界想像的那麼落後，這或許是美國執意發動制裁的原因之一。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRTWorld）報導，美國的制裁限制美國公民、組織及企業在未取得許可證的狀況下，不得協助大陸研發或生產半導體，尤其在超級電腦、人工智慧及軍事等關鍵領域。

然而報導提到，擁有美國公民身分的大陸工程師與來自美國的外國工程師是中芯國際快速發展的重要核心，英國南安普敦大學（Southampton）大陸政治講師Monique Chu博士就說，「這對大陸半導體產業是一個巨大的打擊。」

目前大陸晶片業以成熟製程為發展重心，外界好奇如果中芯國際的技術一直都落後其他國際代工廠至少4年，為何美國還要採取如此嚴厲的制裁，華府智庫經濟戰略研究所（Economic Strategy Institute）創辦人Clyde Prestowitz表示，「中芯國際可以製造更先進的晶片，不是只會生產電視機晶片。」

Clyde Prestowitz補充說道，「中芯的技術落後台積電與英特爾，但他們並沒有外界想像的那麼落後，且一直獲得大陸官方鉅額的資金補助，得以全力追上世界的腳步。」這些原因或許是讓美國改變策略的重要因素。

私人投資機構Wedbush Securities分析師Matt Bryson也說，「中芯能夠生產7奈米，讓他們顯得更加獨特，無論是否能夠獲利，中芯是全球四家擁有這項技術的其中一家公司。」