硬殼龐克樂隊L-Schema帶來開場音樂表演。（國立臺灣藝術大學提供。）

臺藝大陳志誠校長致詞。（國立臺灣藝術大學提供。）

文化部蕭宗煌政務次長致詞。（國立臺灣藝術大學提供。）

2022大臺北藝術節由國立臺灣藝術大學主辦，於111年10月28日下午3時在臺藝大藝術廣場盛大開幕。總策展(劃)人陳志誠校長偕同有章藝術博物館與藝文中心、各院院長、主任與師生同仁共同到場為開幕迎賓誌慶，以及多位產官學界與藝文界貴賓、參與展覽和表演藝術家團隊到場與會，一同為藝術節開幕喝采並舉辦啟動儀式，象徵活動正式開始，並邀請到硬殼龐克樂隊L-Schema帶來的開場音樂表演，場面熱鬧，座無虛席。

陳志誠校長首先致詞感謝各位貴賓的蒞臨，並介紹本屆大臺北藝術節展演內容。陳校長說，臺藝大是一所擁有滿滿藝術能量的創作場域，也有相當多優秀藝術家與作品，我們希望成為雙年展《登入公海》的「引水人」，在面對疫情和區域衝突後的世代，讓藝術能協助我們拉近彼此距離，懷抱人文、航向理想，共享文化論壇，一起登入到無垠的烏托邦。

蕭宗煌次長代表文化部致詞給予祝福，並表示臺藝大有非常優良的傳統和師資，對於臺灣藝術教育有著非常重要地位，畢業校友相當令人讚賞。黃光男前校長也特地回來祝賀大臺北藝術節活動圓滿成功。賴正時校務顧問表示，臺藝大在藝術教育有很卓越的典範，藝術節展演內容一年比一年更精采並展現出更高水準，最後也勉勵師生為藝術光環和榮耀更上一層樓。而聖露西亞大使館勞勃.路易斯大使、聖文森及格瑞那丁大使館柏安卓大使、奧地利臺北辦事處陸德飛處長等三位大使均致詞表達對臺藝大辦理了如此高水準之國際雙年展的肯定與祝賀，並表示從今年藝術節的展演內容判斷，大使們期待未來能有彼此之間更多的國際合作。

演出團隊栢優座許栢昂導演說，過去三年疫情期間表演團隊想盡辦法存活，進劇場變得是如此奢求，不過大觀國際表演藝術節卻從未停止任何一場表演，在此感謝母校，並以臺藝大為榮。而參展藝術家黃嘉俊導演也感謝臺藝大提供一個能與眾多重要國際藝術家交流的創作平臺，希望能為過去三年的黑暗、衝突與戰爭給與最美好的祝福，並為未來希望暖身。

臺藝大年度盛事「大臺北藝術節」於10月28日正式開幕。在瞬息萬變的世界中，即使面對疫情、區域爆發的嚴重衝突，以及今日的科技數位世界，藝術讓人比以往任何冷漠疏離時刻都更加能讓彼此親近。透過藝術，眾人得以懷抱願景與希望，並帶著滿滿創新的觀點與能量航向未知與未竟的烏托邦。臺藝大誠摯邀請您蒞臨，在這重新定義的時刻讓我們以藝術陪伴，一起登入無邊無際的藝術之海！

本次前來與會的貴賓有：文化部蕭宗煌政務次長與卓玫君科長、本校前校長/行政院黃光男前政務委員、聖露西亞大使館勞勃.路易斯大使、聖文森及格瑞那丁大使館柏安卓大使、奧地利臺北辦事處陸德飛處長伉儷、臺灣電力公司袁梅玲處長、台北市文化基金會李斌董事長與鄭喻文副執行長、全國加油站賴正時董事長／臺藝大校務顧問、臺藝大薛文珍前副校長、國立華僑高中鄭文洋校長、台新銀行文化藝術基金會鄭家鐘董事長、馥華集團陳光憲副董事長伉儷、金倍興股份有限公司林俊宏董事長、大象藝術空間館鍾經新創辦人、南山人壽張添美總監、板橋南區扶輪社官彥均前社長、工研院楊耀欽副經理與團隊，詮識數位陳雅萱總監、帝圖科技文化劉家蓉副總經理、非池中王玉善執行總編與團隊、朱銘美術館黃榮智策展人、中華國際會議展覽協會林冠文前秘書長、板橋區商圈景觀發展協會劉朝翔理事長等眾多貴賓共襄盛舉。