謝龍介騎機車體驗南科通勤苦 黃偉哲反問：製造問題還是解決問題？

國民黨台南市長候選人謝龍介今早從永康六甲頂沿鹽水溪河堤道路騎機車到南科，體驗南科上班族日常，他說，今天騎乘車流少但事故多、路況差的路，批市長黃偉哲未針對台南交通「對症下藥」；黃偉哲則反問謝龍介，帶著一群人由警察幫忙開道、還直播，這是在製造問題還是解決問題？

謝龍介之前曾批評台南交通是六都最糟，尤其針對南科通勤上班族周一至周五上下班往南科去，騎機車25分鐘路程約需耗時50分鐘，開車28至30分鐘路程則需花1小時，他今天騎機車沿著鹽水溪堤防到南科，13公里花32分鐘。

他說，今天選擇騎速度最快的一條堤防路線，改天下班時段將騎乘號誌最多的中正南北路，體驗塞車之苦。他說，今早這條路雖順暢但常發生汽機車爭道的事故，因此他不建議走這條路，他自己基於安全，全程時速騎4、50公里，沿途不斷遇到上班族「超車」，網友一邊看也一邊批評「路況很差」。

謝龍介也批台南路平專案做得不好，未來當選後，將要求局處首長尤其是交通局長每月要體驗交通一次，各種體驗才能對症下藥，好比體驗塞車、號誌不連貫造成不該塞車也塞車等情形，現在都已經AI控制號誌，卻還是常見號誌不連貫，這些都是小細節，但只要注意並做好，就能照顧辛苦通勤的用路人。他強調，團隊螺絲要上緊發條，這也是他當選後會全力改善的部分。

針對謝龍介今天帶著一群人由警察幫忙開道、還直播，黃偉哲也質疑，這是在製造問題還是解決問題？呼籲謝議員借助科技，想了解南科交通可上大台南智慧交通網，也可用Google map掌握即時交通狀況，為了他的體驗需要勞師動眾，出動警察開道，「辛苦了，各位南科上班族，多一個人來製造交通流量」。

黃偉哲說，台南都市發展相當早，城市道路拓寬及挖掘地下道都不易，且缺少捷運系統，所以車流特別多，上下班時間容易塞車，為解決交通壅塞，市府導入智慧交通科技，例如AI影像辨識、車聯網技術、雲端運算等，盼加快疏解車流。