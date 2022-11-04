立凱電能與國立台東大學簽署MOU。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學與立凱電能科技股份有限公司3日簽署合作備忘錄，立凱電能除了在台東大學規畫300坪的研發實驗室空間、提供學生實習機會，並招募在地人才，提供年薪百萬的工作機會。國立台東大學校長曾耀銘說，透過產學合作培育在地綠能科技人才，讓台東大學成為國際綠色大學。

台灣有98％能源仰賴進口，因應全球環境惡化與能源短缺，因此，減少進口能源依賴、推動能源轉型，綠能科技產業成為重要課題。

立凱電能投資長朱瑞陽表示，透過簽署合作備忘錄後，以台東大學作為起點，讓西部產業帶動東部發展。由於公司第1個合作對象是挪威電動儲能領域，「台灣有這樣的資源能夠授權國外，也希望把資源帶回偏鄉台東」。

立凱電能將以台東大學產學創新園區科學館大樓為基地，規畫2層樓共300坪的研發實驗室空間，作為研發奈米級磷酸鐵鋰正極材料的重要據點，並召募在地化學工程或材料工程等碩士人才，開出年薪超過百萬的10個職缺。

朱瑞陽說明，除了落實學程教育交流，也將實驗空間進駐台東大學，藉以培養實驗人才，未來除了培育電池人才庫，也希望將多國資源帶進台東，未來有機會讓學生前往國外基地參訪。

東大產學營運暨推廣教育處長謝昆霖說，綠色議題產是學校發展重點，立凱電能是世界級鋰電池大廠，在世界各國都有人才培訓或實驗基地，台灣選定台東大學作為合作對象，相信透過企業實習讓學生有更多實務經驗。

曾耀銘表示，立凱電能的技術與材料有200種以上專利，透過產學合作保障師生及產業界能更自由地合作，也能有正式的管道交流，讓未來的研究與產業學術交流都能更順利。