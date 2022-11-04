已經是深秋時節了，氣溫會隨著時間越來越低，並且大多數作物都已豐收，是真正的荒涼世界，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名4星座運勢，分別是巨蟹座、射手座、水瓶座、處女座在深秋時會迎來貴人幫助，不管是事業或愛情都會心想事成。

▍第四名：巨蟹座

越進入深秋，巨蟹座的好運越來越多，逐漸擺脫過去的低迷，特別是事業上，會明顯感到有貴人賞識，能力越來越被看見了，源源不絕的機會與新想法降臨在身上，讓每樣工作都能順利完成，主管也會非常滿意，想跳槽或轉職的巨蟹座，這段時間也是好時機，會如願到條件待遇都極佳的公司，可說是如魚得水，近期若有要搬家、換居住地者，可多請在地朋友幫忙，會更加順利。

▍第三名：射手座

如果在等待工作答覆的射手座，恭喜你，越進入深秋，驚喜的結果就要到來，不管是考試、晉升、投資，或是渴望舊愛複合、心上人回覆者，只要心中所想都能如願以償，終於鬆一大口氣，其實內心期盼的那件事離成功只差臨門一腳，只要再多堅持、再努力一陣子，貴人很快就會出現在身邊，幫助更快到達目標，享受到如有神助攻的快感，因此請還在奮鬥的射手座，再撐一下，很快就要心想事成了。

▍第二名：水瓶座

前陣子總是霉運纏身的水瓶座，越進入深秋，終於輪到轉好運了，過去暗中陷害的小人、想插足感情的第三者、或是想了斷的孽緣、甚至借了錢卻很久未還的朋友，這些原本只靠自己無法解決的事情，都能在貴人幫助下順利化解，並且還能有更好的開始，另外最近對自己的人生、財運、事業、愛情等已有規劃的水瓶座，也能順利得到貴人好運，有貴人的扶持，將享有諸事順利的深秋好運。

▍第一名：處女座

越進入深秋，處女座在各方面都順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高，種種好運下，還能獲得貴人相助，喜上加喜，不只愛情順利甜蜜、桃花來勢洶洶，事業更是得到貴人提拔，升職加薪機會樣樣來，大幅提高社會地位，甚至連往後的家庭都能因此享福，處女座在這個深秋需多把握天秤座、射手座、金牛座、獅子座貴人，這幾個星座能讓好運大翻身。