衛福部食藥署昨晚突襲公布高端新冠疫苗補件審查結果，表示專家會議14比0一致認同高端疫苗符合疫苗保護效益，緊急使用授權（EUA）效期再獲展延，引發批評。國民黨立委今質疑，衛福部是為救民進黨台北市長候選人陳時中選情。

國民黨立委賴士葆說，10月27日衛福部長薛瑞元帶隊密會陳時中3小時起，隔天高端就完成疫苗保護效益報告補件，31日再主動公布政府採購疫苗價格，到昨天食藥署通過高端保護效益審查，一切都非巧合，精心鋪排都為陳時中選情。

國民黨立委費鴻泰則認為，衛福部食藥署不顧所有科學與國人關注，偷襲通過高端疫苗保護效益報告審查，只為了護陳時中選情與高端股價。

費鴻泰質疑，民進黨政府以平均每劑840元價格採購480萬劑高端疫苗，月底總計要銷毀170萬劑，這樣的高端疫苗，保護效益有效性是如何通過的？要求食藥署應公布14審查委員名單與所有審查過程。

費鴻泰表示，高端疫苗從去年6月15日送件申請EUA起就非常詭異，BNT與莫德納疫苗都是三期實驗期中報告完食藥署才給EUA，但高端卻是二期實驗期中報告沒做完就給EUA，理由是高端是國產疫苗，政府還為此阻擋BNT採購。

費鴻泰說，去年衛福部通過高端疫苗EUA後，要求一年內要提供有效的疫苗保護效益報告，但高端今年7月期滿未完成繳交，衛福部竟還准許3個月補件期到10月底，高端10月28日壓哨日前補件完一周，昨晚就趁月黑風高通過。

賴士葆也認為，陳時中明天就要參與台北市長選舉電視辯論，昨天深夜通過高端疫苗符合疫苗保護效益，就是替陳準備資料與鋪路；高端價格原稱要保密5年、封存30年，如今一連串動作出來，說薛瑞元密會陳是閒話家常，鬼才相信。

賴士葆表示，昨天食藥署通過高端EUA補件審查，與去年7月通過高端EUA申請如出一轍，都在月黑風高的時候通過；立法院財委會前天通過臨時提案，要衛福部與高端洽談讓高端疫苗採購合約解密，並於一周後將協調結果回覆立法院。

薛瑞元10月6日在立法院財委會答詢時曾說，高端如果不再推出新劑型的話「不會再採購」。但賴士葆仍質疑，去年陳時中採購高端疫苗，除500萬劑訂單外，另有500萬劑開口合約，後續還可再進貨，但這個月高端總計要銷毀170萬劑。