沙鹿區中清路6段451巷道路啟用典禮4日上午舉行。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區中清路6段451巷是連接中清路重要路段，也是公明國中上下學要道，但因大貨車使用頻繁，且路寬僅6公尺，常出現人車爭道情況，市府積極與國防部溝通取得同意無償撥用3筆地進行拓寬為15公尺，4日舉行啟用典禮，市長盧秀燕親自出席主持。

沙鹿區中清路6段451巷道路啟用典禮今上午舉行，包括市長盧秀燕、副議長顏莉敏等多位里長到場見證。

市長盧秀燕表示，中清路6段451巷是沙鹿區連接中清路重要路段，同時也是公明國中上下學要道，該路段過去大貨車使用頻繁，路寬僅6公尺，時常出現人車爭道情況，加上大車行駛易產生死角，不易察覺行人通行，是當地極大隱憂。

盧秀燕說，為解決地方通行困難，市府積極與國防部軍備局溝通，於2021年取得同意無償撥用3筆共4469.56平方公尺進行道路拓寬工程，改善原道路凌亂、路寬狹窄問題及整合地方區域路網。

公明里長蔡水松表示，這條路是公民里、清泉里學童就學道路，但因常有大車行經，車寬僅6公尺，孩童只能與車爭道致險象環生，真的很擔心哪一天出事。經過不斷爭取終於拓寬了，其中人行道空間將能保障學童安全，不用再與車爭道。

「沙鹿區中清路6段451巷道路拓寬工程」總經費2063萬元，道路長200公尺，將拓寬現有約6公尺道路至15公尺，並設置人行道空間及植栽帶，有效解決人車爭道問題並美化環境，盼提供地方民眾一條安心回家的道路。