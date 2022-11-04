中國大陸日前以檢出禁藥、害蟲為由，禁止我國多樣農產品輸入，農委會今年因而再度推出農遊券，但首波成效不佳，僅使用約1成，農委會即日起再推出「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產，單筆滿600元贈600元農遊券。

農遊券3.0要求消費者至農漁會、農遊券或是4大農漁產電商平臺，購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6種農漁生鮮食材，單筆消費滿600元以上後即可抽取200元農遊券，但因品項、通路有限，且相較去年888元的農遊券金額下降，因此成效不佳。

農委會表示，為使此次加碼方案讓民眾更有感，回饋更即時，只要購買指定農漁產品單筆消費滿600元以上，且完成活動登錄後，即自動寄送農遊券至APP票夾，讓民眾早買早享受。

農委會提醒，此次活動預計發出9萬份農遊券，數量有限送完為止，呼籲全國民眾把握機會，多多利用本次加碼方案，購買台灣當季農漁物產，一同用行動支持臺灣優質農漁產品，守護在地農漁業。