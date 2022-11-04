城市工程品質金質獎開辦十年，參選作品來自各方，競爭激烈，近日得獎名單出爐，進金生能源服務股份有限公司(6692)設計監造之工程，包含屋頂、水面、車棚與儲能之電力設備，榮獲四座綠能工程類金質獎肯定。

嘉義縣布袋鎮貴舍2滯洪池水面浮力式太陽光電發電廠

台中港旅客中心停車場太陽光電發電系統建置工程

「順益中壢廠光電系統工程」以新能源管理系統為核心，妥善利用廠區空間規劃出友善停車空間，結合儲能設備與能源管理系統進行滾動式的資源整合，體現「攜手共好，無限永續」之企業精神，獲獎理由為充分利用廠區空間，發展太陽光電系統，搭配儲能設備及能源管理系統,提升能源使用彈性，也兼顧企業社會責任及積極參與環境永續發展。

高雄市五甲尾滯洪池4999.2Kw及嘉義縣貴舍滯洪池7098Kw，為政府與民間共同推行之建設，打造出兼顧滯洪、發電及休憩的多元利用空間，全案落實工安計畫，降低生態干擾，雙雙締造出水域型太陽光電新指標。

去年完工啟用的台中港旅客中心太陽光電車棚，配合台中市政府能源政策，打造隔熱降溫的綠能友善停車空間，提升土地複合價值與經濟效益，將「綠色」、「永續」的概念落實於港區，進金生能源如期如質完工，打造綠色港灣的全新面貌。