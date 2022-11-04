出道超過四十年，以一首"車站"奠定歌壇地位的金曲台語歌后張秀卿，在寶吉祥集團邀約下，即將於本月24及25號帶領美聲王子林俊逸、陽光男聲郭忠祐、爵士名伶方雅賢、寶吉祥歌手顏伶安在台北國際會議中心參加由寶吉祥集團舉辦的「歌之饗宴6彩虹演唱會」，門票已於年代售票系統熱烈發售!

這次是寶吉祥集團舉辦的第10場演唱會，寶吉祥總裁仁欽多吉仁波切惜才愛才，2020年中舉辦金曲歌后曹雅雯的演唱會，正好碰上疫情爆發延後演出，因為擔心工作人員生活受到影響，便讓樂手們都預先支領演出費用，讓大家放心安家。如今疫情擺脫高原期，全台解封，民眾生活逐漸回歸正常，終於一掃疫情陰霾。寶吉祥總裁仁欽多吉仁波切也因此發想出這次演唱會的主題"彩虹"，指出「美好的人生旅途是我們想追求的，順遂的人生道路是我們所嚮往的，就算遇到挫折，我們不怕失敗，就如同雨過天晴，出現的那一道彩虹一樣美好」。寶吉祥集團盼望歌迷除了來欣賞歌手們的演出，更能從中獲得滿滿的正能量，能不懼挫折與挑戰，努力活出生命的美好。

這次演唱會是張秀卿首次與寶吉祥集團合作，將準備一連串KTV主打歌，帶領歌迷進入大型KTV，回味KTV發燒名曲!張秀卿出道過程坎坷，年紀輕輕便隻身北上工作，為父還債，贊助兄姐購屋出國經費，為家裡貢獻三千多萬元。還為了替女兒儲存教育基金，拼命接工作賺錢，甚至唱到口腔湧出血腥味，而被稱為苦情歌后。寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切因無意間聽到張秀卿身世，引發惻隱之心，希望可以鼓勵她，給予她支持。張秀卿表示，感謝總裁注意到自己，總裁獨到的眼光，總是能看到每個人的光亮，總裁溫暖的心中，總是懷抱著眾生，自己將不負總裁的期待，唱出心中的彩虹。

美聲王子林俊逸則是第二次與寶吉祥集團合作，今年六月在「歌之饗宴V-傳奇歌后演唱會」展現高水準的歌藝，再現"模王"經典，引起歌迷熱情迴響。林俊逸感恩寶吉祥集團總裁再度邀約，也指出將會再接再厲，盡心盡力籌備這次演出，用歌聲給歌迷勇敢去愛的勇氣。至於陽光男聲郭忠祐過去曾參與「歌之饗宴IV-星昇路演唱會」及「CHAMPIONS」演唱會，對於自己能第三次獲邀演出，相當感恩寶吉祥集團總裁，表示將會好好把握這次機會，用心詮釋不同年代男神歌曲，以報答寶吉祥總裁的提攜之恩。

寶吉祥集團歌手爵士名伶方雅賢、顏伶安亦將在演唱會帶來動聽好歌。方雅賢將以"somewhere over the rainbow"，用古典老歌唱出彩虹最美的地方!「歌之饗宴6彩虹演唱會」集結五位實力派唱將，搭配國際水準的舞台設計、佈景、服裝、燈光，將帶給歌迷難忘的音樂盛宴。