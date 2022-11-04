國民黨高雄市長候選人柯志恩昨(3)日晚間到苓雅區意誠堂廟口開講，過程中大酸總統蔡英文和民進黨台北市長參選人陳時中，引發關注。有評論認為，柯志恩似乎改採更激進言論，試圖喚起高雄選民記憶，現場群眾反應也相較其他場次更為亢奮。

隨著選戰進入倒數，柯志恩也持續進行廟口開講。然而，柯志恩過往進行廟口開講時，內容與其他候選人並無不同，昨晚到苓雅區意誠堂廟口開講，不僅開酸蔡英文是讀稿機，對於陳時中「責任來我就扛」的言論更是大酸特酸。由於這些酸言酸語未曾從柯志恩口中講出，港媒《中評社》認為，柯志恩似乎知道她過往的演講或受訪言論不再能泛起漣漪，因此改採更激進言論，試圖喚起高雄選民記憶。

該評論認為，柯志恩的造勢或廟口開講僅是聚集藍營基層，無法吸引更多中間選民或綠營選民支持，真正需要的是媒體曝光度，而昨日的廟口開講或許就是轉捩點。該評論觀察到現場群眾反應，仿彿被通電流般，相較其他場次更為亢奮。

柯志恩昨也在臉書寫道，陳時中都來學她辦廟口開講，但她以過來人的經驗跟陳時中說，廟口開講的精神就是人民最大！柯志恩表示，台下鄉親的掌聲和歡呼聲，並不是靠台上的讀稿機和豪華的LED螢幕響起來，而是靠理念跟價值。「過去，民進黨是街頭起家，搬個木箱就可以街講。現在，民進黨辦的活動雖然金碧輝煌，用最昂貴的舞台和音響，但卻出現把市民頭家架出場的畫面。這還是廟口開講嗎？這還是人民作主嗎？」