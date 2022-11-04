41歲的李姓男子行經鳳山區安寧街時，看見戴姓男子的機車鑰匙未拔，便直接將機車騎走，因為偷車前李男都是用步行的方式，腳走到又痛又累，於是騎到三民區的一處公園，找個椅子就倒頭大睡。鳳山分局獲報後，沿著李男的足跡，2個小時後在公園內找到熟睡的李男，依竊盜罪送辦。

戴男因為急著找朋友忘記將機車上的鑰匙拔下來，這時李男剛好路過，李男看見鑰匙未拔，自己也走到累了，就直接將機車騎走，騎走前還不忘戴上藍色安全帽才出發。

戴男發現自己的機車不翼而飛，便報警處理，警方調閱監視器後，鎖定李男的行蹤，開始沿線找尋李男身影，沒多久就在三民區的一處公園看到熟睡的李男。

李男被叫醒時還心不甘情不願的表示「才剛躺下來睡覺而已」，見員警態度堅定，李男立刻打悲情牌，頻頻向員警拜託，並告訴員警「我只有偷車啦，我沒有作案也沒有做什麼」然後掏出戴男放在車廂的手機交給員警。

警方將機車及手機歸還給戴男後，將李男依竊盜罪送辦。