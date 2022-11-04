美國Fed決議第四度升息3碼，市場持續瀰漫「鷹」氣，美股四大指數齊收黑，科技股成為重災區，亞馬遜逢2019年以來最長跌幅，蘋果重挫逾4%，日、韓股同步壓回，台股難逃風暴，今(4)日開盤下跌44.82點、報12941.78點，隨後跌幅甚至一度擴大到近百點，隨後收斂陷入震盪。當前台股仍處在慢熊盤的氛圍，現階段盤面表現容易面臨多空雙巴，反彈就只會是反彈，勿視為基本面轉好的回升。

大型電子權值股今多弱勢整理，台積電(2330)開低震盪、跌幅在0.5~1%區間震盪，股價最低觸378.5元，影響指數約20點，聯電(2303)跌幅也約落在0.5%~1%，聯發科(2454)開低走低，摔下600元大關，跌幅1.5%；鴻海(2317)、大立光(3008)股價亦均小跌震盪。面板族群友達(2409)、群創(3481)跌幅多在1%以內震盪，彩晶(6116)則下跌逾1%。

航運股今挾題材效應，台驊投控(2636)董座喊話，年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，運價將有機會見到止跌或回升，今股價直奔漲停，貨櫃三雄也同樣受到激勵，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)盤中股價走揚、漲幅逾1%。慧洋-KY(2637)大漲逾5%，志信(2611)、裕民(2606)、四維航(5608)、台船(2208)、中櫃(2613)也都逆勢走揚。

今日中小型個股呈現，IC設計股晶心科(6533)大漲逾4%，立積(4968)、世芯-KY(3661)漲幅1%~2%不等。另外，雷虎(8033)因軍民通用尖端長程無人直升機籌建計畫，經濟部審查通過後，又將參與軍用商規無人機系統整合主導廠商遴選案，今在買盤推升下，攻上漲停。電子零組件個股菱光(8249)、台端(3432)、建通(2460)齊登頂。

分析師表示，當前台股仍處在慢熊盤的氛圍，但慢熊終將加速，基本面來看，電子業需要花費至少半年到一年的庫存調整，產能部分也面臨去中化，需求透支後要恢復也需要時間，新技術、新突破性產品尚未成熟，供需的整理可能需要花費幾年的時間調整，現況來看，希望靠著打折促銷清庫存只是理想，目前庫存調整結束預期漸往2023下半年走，談2023年獲利成長都還太早，獲利較2022年打折都是有機會。整體來說，現階段盤面表現容易面臨多空雙巴，猜測何時落底意義不大，以聯準會激進的作法，美股慢慢破底是可預期的，下跌不會一次到位，但反彈就只會是反彈，勿視為基本面轉好的回升，台股操作建議靈活因應。