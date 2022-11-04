大陸市場消費急凍，所幸車用及工控訂單穩定，順德(2351)第4季營運可望維持水準，順德預估，第4季營運可望控制在季減個位數，美系外資及日系外資正向看待順德營運，分別給予「建議加碼」及「買進」評等，目標價分別為130元及150元。

大陸封控衝擊當地消費市場，也拖累順德大陸廠營運，順德第3季合併營收為29.98億元，季減2.87%，營業毛利為4.8億元，營業淨利為2.49億元，單季稅後盈餘為2.56億元；累計前3季合併營收為88.76億元，營業毛利為16.1億元，營業淨利為9.03億元，稅後盈餘為7.87億元，每股盈餘為4.32元。

順德表示，目前大陸消費市場需求不佳，預估第4季消費性產品仍是季減狀況，從終端客戶情況來看，大陸市場消費性產品調整可能到明年上半年，所幸車用及工控產品穩定成長，第4季兩大產品訂單維持季增趨勢，降低了消費產品下滑的衝擊，預估第4季整體營運可望控制在季減個位數。

順德財報公告後，美系外資及日系外資出具最新報告，美系外資最新報告指出，雖然順德第4季疲軟，預估消費產品營收將季減35%，拖累單季營收季減6%到8%，但新的汽車項目等有助於順德2023年成長，維持順德「建議加碼」評等，目標價為130元；日系外資則給予「買進」評等，目標價則為150元。