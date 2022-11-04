花蓮縣環境保護局成立水環境巡守隊逾16年，結合各地民眾、社區、學校及團體共同加入水環境保護，至今有20隊共495位志工投入水巡行列，巡檢範圍遍布花蓮全縣海港、河川、溝渠、溼地等水域，透過社區營造、環境教育、科技監測等作共同維護花蓮清淨水環境。

111年度花蓮縣水巡守隊共計執行628次巡檢任務，累計總巡檢時數達6,362小時，巡檢撿拾垃圾量更高達5,555公斤。花蓮縣水環境巡守隊除例行巡檢、水環境教育宣導外，更積極參與縣內淨溪淨灘活動，亦配合花蓮縣政府其他單位之政策，推動無磷環保洗衣精補充機台設置，期望透過多面向水環境守護行動喚起民眾環保意識，從自身做起活出環保新生活模式，達成源頭減污、生活減塑、地球減碳的美好遠景，也歡迎水環境守護志願者一起加入水環境巡守行列，守護記憶中花蓮河川、海港之美，落實「永續花蓮」之理念。

「環保無專家，只有靠大家」觀光是花蓮重要經濟產業，維護乾淨的水環境及維持生態多樣才能使觀光業蓬勃熱絡，在環境永續的前提下平衡海洋生態、民生經濟、觀光發展三方發展，創造互利互惠、共存共榮的永續環境。(廣告)