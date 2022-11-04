生病這件事情我覺得是很私密的，偶爾有些傷風感冒難免，或是不按時吃飯導致的胃痛、工作量大咬緊牙關造成的顳顎關節疼痛，都是「piece of cake」（小菜一碟），通常過幾天就沒事了。也因為平常有高強度心肺訓練的運動習慣，加上早睡早起生活規律，而且小壯丁在暑假期間確診，由我一手包辦他全天享受尊貴客房服務的禮遇，我也安然度過沒有染疫，因此一度以為自己有金剛芭比護身！沒料到，就在連續一個月每天睡眠不到五個小時的忙碌過程中，終於讓病毒找到破口。

我不是上下班打卡的受雇者，但是教書與演講備課、主持訪談性質的電視與廣播節目都是大量勞心勞力的工作。閱讀與消化文本需要時間、思考提問邏輯與脈絡需要時間、演講資料收集與知識系統的建立、製作PPT都需要時間。而且我膽子小，很怕準備不足被人嘲笑，因此每次演講或主持都會預備好三倍以上的內容或題庫。

就這樣從秋季開學一路忙碌到光輝十月的某個瞬間，明明早上出門時還舉步輕盈，歡樂期待晚間與新聞界老朋友餐敘，結果一頓飯下來，隔天就開始發燒了。

老實說我與我的身體一向相親相愛，平常很會自動調節體溫，有時候身體有點不適趕緊喝水睡覺流個汗就沒事了。但是這次明顯不一樣，那種排山倒海的無力感加上暈眩與慵懶，簡直就讓我變成家貓一族，走到哪裡就倒在哪裡伸懶腰。但是發燒時並不優雅，而且寒顫無限，直到耳溫槍數字顯示39.9度，同樣的數據上次出現是在十五年前，當時小壯丁念小學一年級，我因為流感發高燒，有五天不能抱他也不能做飯給他吃，讓我覺得很內疚。

想想十五年才大病一場，好像也值回票價。前三天就這樣恍神度過，還好有鄰居、家人與好友們幫忙掛號、送藥和提供補給品，雖然沒胃口而且不斷昏睡，但是想著有這麼多人的愛護，我一定要挺過去，別讓他們擔心。

因為生病，原定的工作行程全部取消，答應別人的事情我沒有做到，心裡也有幾分自責。那幾天，毫無體力去看書或思考，就只能放空，難得窗外陽光普照，而我只能盯著天空發呆，讓秋陽照耀著裹著被單蜷縮在沙發上的我，暖暖地睡去。直到體力一天一天恢復，因為不想耽誤工作進度，還沒完全退燒就投入備課，彷彿驅魔似的，藉著強迫思考避免所謂的腦霧後遺。

就在第二條線逐漸褪去的那天，得知當年一起跑新聞的同儕，美麗優秀的女主播因為罹癌而病逝，心中無限惆悵。我想起前陣子整理照片時才看到年輕時大夥兒聚餐的畫面，那時候排排坐七個人，眼角嘴邊都是充滿信心的笑容！如今各奔前程，還有人先去做了小天使，雖然到了我們坐五望六的歲數，就像夕陽餘暉，倒數黃昏才是生命進行式。然而真正遇到生離死別，仍然感傷無限，美麗的事物終究脆如琉璃，往往不堪一擊。趁著彩雲未散之前，珍惜每一刻生命的吉光片羽，無論什麼時候成為小天使，都要微笑面對，才不負此生。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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