一輛全車滿是改裝的機車日前在山路過彎時壓車自摔，騎士當場摔飛跌進山溝，車身撞山壁後四分五裂，龍頭爛掉、輪胎噴飛，影片曝光網友笑說「好，不用下山了」，還有不少網友發現機車的輪胎屬一般款，且胎紋很淺，笑說「車改了一堆東西，但最重要的輪胎用買菜胎」、「用這破輪胎還壓的很開心」。

臉書「記者爆料網」日前曝光一段影片，一輛機車在山路跑山過彎時，在左轉時車身疑似往右側壓車角度過低，當場失控撞向山壁，騎士整個人摔進山溝內、消失在後方駕駛的視線內，車體也四分五裂，前輪胎甚至飛出車體，現場照片中，該輛白色轎車的龍頭幾乎被撞爛，輪胎剩下一條線牽著，地面上灑滿汽油等液體。

機在山路過彎時壓車自摔，車身自撞山壁四分五裂，不少網友發現機車的輪胎屬一般款，且胎紋相當淺，笑說「車改了一堆東西，但最重要的輪胎用買菜胎」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

其他網友留言「好，不用下山了」，不少網友族都忍不住嘴角上揚，直說：「笑死直接超無奈」、「好淡定」、「難怪會摔，進彎都跑到那麼外面還開油」、「收到，不用下山了」、「這輪胎敢壓，給你一個讚」、「壓個彎，一言不合想改裝」、「彎道是我的家鄉，水溝是我的夢鄉」、「很像我打保齡球」。

也有不少網友認為機車改裝過了頭，卻沒有換好一點的輪胎，「真帥，優秀的路線 什麼都改了，為啥不換熱融胎」、「車改了一堆東西，但最重要的輪胎用買菜胎」、「用這破輪胎還壓的很開心」、「改車沒問題，但是改了前叉、排氣管、煞車卻沒改最便宜也最重要的輪胎那就是…」。