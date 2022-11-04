民進黨近來質疑國民黨桃園市長候選人張善政擔任經濟黨顧問，但卻被打臉桃市府日前才邀經濟黨主席張采明參加活動並致詞，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競總主任也上台合照，市府澄清僅補助經費、助借場地，未依計畫執行停止補助。對此，鄭運鵬表示，很多活動市府都願協助，再度說張善政缺乏識人之明與承擔責任能力。

鄭運鵬今早到大溪市場掃街拜票，針對經濟黨連結爭議，他表示，很多活動桃市府都願意給予協助，但張善政僅參加統派小黨的活動，還擔任最高顧問，且後續還被發現這些政黨其實都別有所圖，利用政治目的或訴求來詐欺賣假藥。

鄭運鵬重申，張善政缺乏擔任市長最重要的識人之明，易被詐騙與統派小黨蒙蔽，結交朋友都要有一定的分寸與能力，若這些逢迎巴結，用職務詐欺的人進到市府，桃園未來恐不堪設想。

鄭運鵬也批張善政沒擔當，做過的事情都會被檢驗，但張卻不願意說明並負起責任，例如農委會研究案，至今還躲在公司後面也沒正式說明過，質疑未來若擔任市長，相信市民心中也會有所疑慮。