雖然今年受到通膨及俄烏戰爭影響，運價在第二季後持續下挫，但台驊投控(2636)前三季獲利仍創歷史同期次高，今天並祭出庫藏股，股價開盤不久隨即登頂。

台驊公布第三季營收58.48億元，年減47.62％，營業毛利10.22億元，年減64.36％，營業利益4.41億元，年減72.66％，稅後淨利4.56億元，年減43.52％，每股盈餘3.04元。累計今年前三季營收239.98億元，年減3.74％，稅後淨利25.07億元，年減13.71％，每股盈餘17.15元。

台驊表示，近二年在本業或業外投資部分獲利良好，每股盈餘表現均優於二家貨代同業。截至第三季帳上累積可供分配盈餘為43.16億元，每股淨值68.6元，也遠高於二家貨代同業，在股價淨值比(PB)不到1的情況下，公司採取執行庫藏股買回作業，預計自集中交易市場買回1萬張，佔公司已發行股份6.97％，預定買回區間價格為每股43元至94元，預定買回期間11月4日至12月2日。

台驊去年每股盈餘超過三個股本，今年也有望在二個股本上下。加上近三年募集二次現金增資及一次可轉換公司債全數轉換為普通股後，溢價發行轉列為資本公積金額達17.45億元，擁有充裕資金做為未來發展所需。而自2009年掛牌以來截至2021年已配發現金及股票股利超過33.74元，擁有穩定獲利及配息能力，擁有長期投資價值。