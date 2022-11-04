連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣餐飲市場復甦，2022年第三季營運谷底強彈，每股大賺3.77元、創近8年半高點，帶動前三季營運轉虧為盈。在利多題材激勵下，王品今日開高後放量直攻漲停價136.5元，回升至近1月高點，早盤維持逾6.5％漲幅，領漲觀光類股。

王品股價10月初觸及142.5元的近8月高點，隨後半個月急跌拉回112元、創近5月低點，由於短線修正達逾21％，近日止跌震盪回升，以今日高點計算，8天已大漲逾21％。三大法人近日持續偏多操作，本周迄今合計買超261張。

王品第三季合併營收創51.05億元新高，季增達44.91％、年增達35.61％。毛利率44.99％、營益率5.95％，分創近1年半、近2年高點。歸屬母公司稅後淨利2.83億元、每股盈餘3.77元，較第二季及去年同期大幅轉盈，雙創近8年半高點、亦創同期次高、歷史第五高。

累計王品前三季合併營收133.1億元、年增9.49％，創同期新高。營業利益2.09億元，較去年同期虧損2億元顯著轉盈，毛利率43.25％、營益率1.58％優於去年同期。歸屬母公司稅後淨利1.81億元、每股盈餘2.41元，較去年同期虧損1.82億元顯著轉盈。

王品表示，第三季營運谷底強彈，主因台灣事業群需求復甦，配合暑假、父親節、中秋節等節慶拉抬，以及合計新展達17家店帶動，台灣總店數達成300家里程碑。其中，7月推出的韓式新品牌「初瓦」市場反應佳，正規畫邁出展店腳步、進軍中南部展店。

展望後市，王品集團多營運動能蓄勢待發，7大鍋物品牌合計131家門市已準備搶攻冬日火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」亦積極備戰年菜檔期，推出7款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路。同時，集團預計年底前新展4家店、並再推出1個高價品牌。