長榮航空3日上午首航台北-慕尼黑，班機於德國時間3日下午5時25分順利降落，這是台灣插旗德國的第2個航點，為長榮航空在歐洲的第6個航點，慕尼黑機場開心迎接。

台灣原本在德國航點只有位於北部的法蘭克福，由華航營運，去年台灣與德國簽署「台德航空服務協議」，長榮航空取得位於德國南部的慕尼黑航權，每週飛航4班。

慕尼黑機場安排穿著巴伐利亞傳統服飾的樂手演奏，歡迎300多名長榮首航班機旅客，並致贈每名旅客愛心小薑餅，機場資深副總經理奧利佛．德爾許（Oliver Dersch）也到場致意。

奧利佛．德爾許說，很高興在雙方多年的努力下，長榮航空開航台北-慕尼黑航線，慕尼黑是台灣旅客相當嚮往的旅遊城市之一，德國是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，相信透過長榮航空開航，更加堅實彼此的合作關係。

奧利佛．德爾許樂見歐洲旅客可從慕尼黑搭長榮航空到台灣，再搭配長榮東北亞、東南亞的綿密航網，更方便轉機至亞洲各大城市。

國際知名航空服務調查機構SKYTRAX先前公布2022年最佳機場前10名，慕尼黑機場居第7。

奧利佛．德爾許認為，獲選原因是慕尼黑機場擁有專業、親切的機場服務人員，以及先進的機場設施，清楚明瞭的指示，讓旅客能順暢報到及通關。

長榮航空總經理孫嘉明說，繼10月25日開航義大利後，現在再開航慕尼黑，長榮航空在歐洲就有6個航點，航網布局更完整，旅客可選擇巴黎進、慕尼黑出，慕尼黑進、維也納出，巴黎進、米蘭出，除了台灣旅客到歐洲更方便，也會帶動更多歐洲旅客與台灣的往來。

孫嘉明說，根據桃園國際機場公司統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前從德國到台灣的旅客每年約7萬人次，從台灣赴德國的旅客有9萬人次，慕尼黑有不少知名觀光景點，例如：寧芬堡宮、國王湖、新天鵝堡、BMW博物館等，開航慕尼黑除吸引一般旅客外，也考慮慕尼黑德國南部工業重鎮，每2年舉辦1次的電子展全球規模最大，貨運占有相當比例，這次首航班機腹艙的貨就滿載。

孫嘉明說，新開航的米蘭、慕尼黑，轉機客都占了3成以上，因到台灣的班機都是上午5、6時，剛好可接上午7、8時至東南亞及東北亞的班機。（編輯：管中維）1111104