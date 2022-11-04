關於瑞典和芬蘭申請加入北約，北約主要會員國（Host Nation）土耳其，外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）指出，土國不認為瑞典和芬蘭已經履行了今年6月馬德里峰會上簽署的三邊備忘錄的所有部分，那些作為加入北約而達成的協議的條件，並未得到實施，而北約增加新會員國，需要全體會員國一致同意才行。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）3日報導，卡夫索格魯表示：「我們應該向我們的國家和議會表明，這些國家（瑞典和芬蘭）有真正採取具體措施來解決我們的擔憂，」他表示，土耳其已經瞭解到這2個北歐國家所採取的積極措施。「我們的意圖不是傷害北約或阻止北約擴大。北約秘書長非常清楚，土耳其在所有峰會上一直是北約擴大最堅定的支持者之一。」

他敦促瑞典和芬蘭在打擊恐怖主義方面採取特別具體的步驟，因為「這也是北約的首要任務之一。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，北歐國家正在履行聯合備忘錄。「他們的加入將使我們的聯盟更強大，我們的人民更安全，」他補充說。 瑞典和芬蘭於6月正式申請加入北約，這一決定是在俄羅斯對烏克蘭的戰爭的推動下做出的。

然而，擁有70多年歷史的北約成員土耳其卻對入會提出反對，批評2國縱容甚至支持恐怖組織。瑞典和芬蘭在6月與 Türkiye 達成協議，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）警告，在安卡拉的擔憂得到解決之前不會同意他們加入北約。

三邊協議規定，瑞典和芬蘭不會向庫爾德工人黨的敘利亞分支YPG/PYD和 2016年土耳其失敗政變背後的組織Fetullah Terrorist Organization（FETO）提供支持，該協議還表示，安卡拉將全力支持瑞典和芬蘭應對其國家安全受到的威脅。

北歐國家都同意解決安卡拉對恐怖嫌疑人的未決驅逐或引渡請求。 所有 30 個常設北約盟國都需要批准該集團的任何擴張。土耳其最高外交官還宣布，土耳其、瑞典和芬蘭之間的第2次三邊會議將在斯德哥爾摩舉行。