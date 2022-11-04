42歲韓國天然美女金泰希2017年與小她2歲的天王Rain（本名：鄭智薰）結婚，兩人結婚首年就生下蜜月寶寶女兒，2019年兩人又迎來一女，最近有網友爆料一對明星夫妻貌合神離，男方還偷吃長得像老婆的高爾夫選手，引來Rain夫妻喊冤，並揚言提告，近日則有路人在日本直擊Rain夫妻到當地旅遊，兩人一起挑東西購物，看來感情依舊。

金泰希和Rain2013年被《Dispatch》揭密兩人戀情，雙方也隨即大方承認交往一個多月，Rain入伍當兵回來後不久就宣布和金泰熙結婚，傳聞兩人在教堂舉行婚禮，婚戒也買普通款，總花費僅不到台幣5萬元，相較於兩人合起來至少14億台幣的身價，可說相當樸實。

網友目擊Rain與金泰希共遊日本。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Rain透露，他原本計畫解除定存給太太最棒的婚禮，但金泰希不想，他便聽從太太喜好，婚後Rain起初總避談家庭，近年才解封大談戀愛史。未料近來傳出某天王A會唱歌、演戲、跳舞，和明星太太本來是模範夫妻，卻在男方結識長得像太太的高爾夫選手後變了調，更傳A的太太與該名高爾夫選手是好閨密。

見此，Rain的經紀公司代為發聲，強調不是事實，會為了保護家人依法提告，至於五官神似金泰希的高爾夫球選手朴潔也澄清她非小三。據《新浪娛樂》報導，最近有網友在日本東京偶遇Rain和金泰希，網友稱讚Rain真實身材瘦瘦高高，金泰希當天看似沒化妝，素顏也美到不行，兩人抽空享受兩人世界，也可見婚姻關係未變。