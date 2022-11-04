彰化楊姓男子在將工廠作業產生廢水直接排入農地，造成土壤汙染，遭裁罰累欠155萬元拒繳，彰化分署前往查封楊男繼承取得的11筆土地。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化楊姓男子在溪湖鎮開設工廠從事電鍍業，將工廠作業產生廢水直接排入農地，造成土壤汙染，遭裁罰累欠155萬元，經彰化縣環境保護局移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，楊男對於繳納通知置之不理，彰化分署發動「殺手鐧」，前往查封楊男繼承取得的11筆土地，楊男驚嚇，才立即請求以分期繳納方式全數繳清欠款。

彰化分署指出，69歲楊男未領有工廠登記證即從事金屬表面處理，2014年至2015年間經彰化縣政府陸續查獲廠內新設汙泥脫水機未辦理許可文件變更、未按次記錄用藥量、水汙染防治許可證已逾期失效、將作業產生廢水排入廠址所在農地等，多項違法行為，經勒令停工並裁罰累計55萬元。

不久，楊男經營電鍍廠址所在2筆農地，又被檢驗出土壤中鉻、鎳、銅含量均超過土壤汙染管制標準，楊男未於期限內提送修正土壤汙染整治計畫書，違反土壤及地下水汙染整治法而遭裁處100萬元罰鍰。

楊男於收到彰化縣政府裁處書，拒不自動繳納，彰縣府環保局於2019年起陸續移送彰化分署強制執行。彰化分署查出楊男名下在彰化縣溪湖鎮有11筆繼承耕地及建地，面積合計1000餘坪，公告現值總計逾500萬餘元，立即查封將進行拍賣。

楊男於收到查封登記通知後，驚覺不妙，書記官告知，土地因拍賣導致價格大幅下滑外，還會額外衍生地政機關現場指界、估價師鑑價等執行必要費用，都要由楊男負擔支付。楊男請求以分期繳納方式陸續將滯欠罰鍰金額全數清償。

彰化分署表示，環境保護是全體國民的公共財，飲水食安問題更是攸關民眾健康。彰化分署積極執行違反相關環保法規之罰鍰及清除處理汙染物之代履行費用等案件，對農地汙染行為人依法追繳罰鍰及農地清除整治費用，迄今已徵起累計超過1億2000餘萬元。