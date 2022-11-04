民眾黨新竹市長候選人高虹安聘李姓男友擔任公費助理風波未平，國民黨對手林耕仁4日在記者會上炮火持續對準高虹安，質疑李姓助理為「兼職」，加班費時數竟可報到每月40多個小時，比其他專任助理還多，他也批評，高虹安還是一如既往的逃避問題，到底有什麼不可告人的祕密？

林耕仁4日在記者會上批評，高虹安連助理到底是「專職」還是「兼職」，有沒有投保健保都不敢回答，既然高不敢說，那他就來說明一下，李姓助理在立法院任職助理沒有健保，原因很簡單，因為他無法在立院投保。

依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」，主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定。

林耕仁說，李姓助理自稱「全時段」為高虹安接電話工作，然而依健保規定，自然應以立法院為投保單位，但為何沒有？因李姓助理有更高薪的「全時段」工作，立委助理工作才是「兼職」，至於這個薪資高的專職工作在哪裡？他認為高應該知道。

他也質疑，這位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，高虹安清楚這件事嗎？

林耕仁說，自己雖然沒有台大、斐陶斐、沒有辛辛那提留學、沒有資策會培養也沒有立委光環，但他是新竹在地默默服務、沒有花俏包裝的6屆議員，自己雖不會講話但認真服務，他不驕傲，也以中華大學母校為榮，以新竹在地的一份子為榮，以苦幹實幹的國民黨候選人為榮。

至於這幾天林耕仁不斷質疑高虹安，高虹安卻一直炮打民進黨，外界解讀高虹安是否要吸藍營的票。對此，林耕仁表示，高虹安這樣的做法其實是想要轉移焦點，藉以掩飾她不敢面對各項質疑的心虛，但選民不會接受。